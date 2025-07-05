السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة (صور)

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، عيادة التأمين الصحي بجديلة، في زيارة مفاجئة، لمتابعة مستوى الأداء، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمتواجدين والمترددين على العيادة، وفتح أبواب الصيدليات في موعدها لصرف الأدوية.

محافظ الدقهلية في عيادة التأمين الصحي بجديلة

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين واستمع إليهم مؤكدًا لهم حرصه الدائم على توفير الخدمات اللائقة بهم، ولاحظ انتظام العمل بالعيادة بصفة عامة، وتم التأكيد على ضرورة استمرارية كافة العاملين بالعيادة بنفس الالتزام.

تقديم الخدمات الطبية المناسبة وتلبية احتياجات المواطنين

 كما شدد على مدير التأمين الصحي، بالمرور الميداني اليومي على جميع عيادات ومستشفيات التأمين للتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبرى من المواطنين.

مراعاة كبار السن والمرضى والمترددين

وتفقد محافظ الدقهلية، عددا من العيادات داخل التأمين الصحي بجديلة، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، مؤكدًا لهم حرصه على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لهم، وتقديمها بالشكل اللائق الذي يراعي كبار السن والمرضى والمترددين وكافة الفئات من المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات المواطنين الخدمات الطبية والعلاجية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تلبية احتياجات المواطنين عيادة التامين الصحى محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية مفاجئة مدير التامين الصحي

مواد متعلقة

مع التعرض للشمس والحر، ماسكات طبيعية لترطيب البشرة

الحرب تستعر، روسيا تستهدف مطارات عسكرية ومستودعات أوكرانية في 152 منطقة

ثنائي الهلال في جنازة جوتا بعد 12 ساعة من المشاركة ضد فلومنينسي

الأكثر قراءة

توافد نجوم ليفربول لتشييع جنازة جوتا (صور)

انتقال القيادات الأمنية والمرورية إلى موقع حادث الطريق الإقليمي

أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين، اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي

الخطيب يتدخل، جديد صفقة بيع وسام أبو علي

كارثة جديدة على الطريق الإقليمي، مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 في حادث مروع بمنشأة القناطر

مصدر بالأهلي: وسام أبو علي أبلغنا برغبته فى الرحيل بعد الخروج من المونديال

انهيار جزئي لعقار مكون من 4 طوابق في شبرا مصر

ثنائي الهلال في جنازة جوتا بعد 12 ساعة من المشاركة ضد فلومنينسي

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم (2.5 إلى 5 أمتار) يسجل 140 ألف جنيه

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الشروط والأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لله درك يا ابن عباس، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

87 عاما على مولد "شاويش القراء"، أبرز المحطات في حياة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش

بعد عاشوراء، موعد صيام الأيام البيض في شهر محرم 1447

المزيد
الجريدة الرسمية