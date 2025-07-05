محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، عيادة التأمين الصحي بجديلة، في زيارة مفاجئة، لمتابعة مستوى الأداء، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمتواجدين والمترددين على العيادة، وفتح أبواب الصيدليات في موعدها لصرف الأدوية.

محافظ الدقهلية في عيادة التأمين الصحي بجديلة

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين واستمع إليهم مؤكدًا لهم حرصه الدائم على توفير الخدمات اللائقة بهم، ولاحظ انتظام العمل بالعيادة بصفة عامة، وتم التأكيد على ضرورة استمرارية كافة العاملين بالعيادة بنفس الالتزام.

تقديم الخدمات الطبية المناسبة وتلبية احتياجات المواطنين

كما شدد على مدير التأمين الصحي، بالمرور الميداني اليومي على جميع عيادات ومستشفيات التأمين للتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبرى من المواطنين.

مراعاة كبار السن والمرضى والمترددين

وتفقد محافظ الدقهلية، عددا من العيادات داخل التأمين الصحي بجديلة، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، مؤكدًا لهم حرصه على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لهم، وتقديمها بالشكل اللائق الذي يراعي كبار السن والمرضى والمترددين وكافة الفئات من المواطنين.

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