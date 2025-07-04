الجمعة 04 يوليو 2025
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حوادث

تعفن وجرح ذبحي، تحقيقات لكشف غموض العثور على جثة سيدة الطالبية

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل شقتها بشارع الحجاز بالطالبية، للوقوف على ملابسات الحادث. 

تحقيقات النيابة في الحادث

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثتين، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

العثور على جثة سيدة بالطالبية

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال والفحص، عُثر على جثة سيدة مصابة بجرح ذبحي وبحالة تعفن جزئي.


وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وجرى إخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لتشريحها وبيان أسباب الوفاة. 

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