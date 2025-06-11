الأربعاء 11 يونيو 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل مبنى سكني في مصر القديمة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل أحد العقارات السكنية بمساكن عين الصيرة بـ منطقة مصر القديمة دون وقوع أى إصابات.

 

حريق مبني سكني بمصر القديمة


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد العقارات بمساكن عين الصيرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط حريق شقة سكنية بمصر القديمة لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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