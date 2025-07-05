كوارث الطريق الإقليمي تثير الغضب، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين عن حوادث الموت اليومية

حوادث الطريق الإقليمي، أصبح الطريق الإقليمي من الطرق التي تسبب الرعب لدى المصريين، وذلك بعد زيادة الحوادث التي تقع على الطريق، والتي تودي بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

تكرار مأساة حوادث الطريق الإقليمي

منذ نحو أسبوع وقعت كارثة على الطريق الإقليمي السريع، عندما اصطدمت شاحنة بسيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع 19 شخصا بينهما 18 فتاة على الطريق الإقليمي عند قرية السنابسة بالمنوفية، واليوم تتكرر نفس المأساة باصطدام سيارتين "ميكروباص"، بنطاق قرية بني سلامة بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، عند كارتة الخطاطبة، ما أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

زيادة مسلسل حوادث النقل على الطريق الإقليمي، فيتو

أثارت حوادث الطريق الإقليمي الغصب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعضهم طالب بمحاسبة المسئولين عن الطريق، وخاصة من تكرار الحوادث على الطريق الإقليمي بشكل يومي، التي تعصف بأرواح المصريين، بينما طالب آخرون بمحاسبة السائقين الذين يقودون سياراتهم بسرعة جنونية بسبب تناولهم للمخدرات.

علق البلوجر عمرو عبد العزيز على تكرار حوادث الطريق الإقليمي فقال: "مش ممكن الاستهانة بارواح البشر كده، كل المسئولين عن الطريق ده وكذلك الشركات لازم تتحاسب، الإهمال يزكم الأنوف... الطريق الإقليمي"

أما الناشطة منال محمود أمين فعبرت عن غضبها قائلة: "لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يتسبب فى هذه الماسأة"

المطلوب إيجاد محاسبة المسئولين عن مأساة الطريق الإقليمي



وعبر البلوجر عبد الرؤوف حازم عن حزنه فقال: "مأساة جديدة على الطريق الإقليمي.. شهد طريق الإقليمي- اتجاه الخطاطبة حادثًا مروعًا بعد تصادم سيارتي ميكروباص عند منشأة القناطر، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين من الركاب.. الدماء سالت على الأسفلت، وصرخات المصابين تملأ المكان.. فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث لنقل الجثامين والمصابين إلى المستشفيات القريب.. إلى متي هذا الإهمال الذي يزهق أرواح الناس.. لابد من محاسبة المسئولين"

كارثة جديدة بالطريق الإقليمي، فيتو



أما البلوجر طاهر شعبان فقال: "حادث الطريق الإقليمي.. ربنا يرحم موتاهم ويشفى مصابيهم ويصبر اهليهم وذويهم. الطريق ده لازم السادة المسؤولين يشوفوا له حل يعملوه طريق مزدوج ولو محتاج اضاءة مفيش مشكلة كل يوم مصائب وحزن ووجع قلب ده كتير علينا. المكتوب مكتوب ولكن نعمل الاحتياطات اللازمة من تحسين طريق واضاءة واللى كتبه ربنا حيكون بس نكون عملنا اللى علينا بدون تقصير"

وطالب البلوجر كريم إبراهيم وفا بمحاسبة المسئولين، فقال: "عاوزين نحاسب المسؤلين... هما السبب في موت الأطفال والناس دي محدش يهرب من الحساب..."

أصبح طريق الموت وليس الطريق الإقليمي



وعلق البوجر رضا جاد أبو عيسى فقال: "أحنا بقينا نصحى على الحوادث وبالخصوص على الطريق الإقليمي، مع إن الطريق الإقليمي من أول شبرا وأنت رايح على الهرم كده الطريق معمول 100%، من الصحراوي لطريق بنها تحس أن هي مش معموله خالص فيها عفاريت كل شويه حادثه ربنا يسترها على الناس اللي بتمشي عليه"

حادثة جديدة بالطريق الإقليمي، فيتو

وطالبت الناشطة نورا حمزة بمراقبة الطريق قائلة: "رادار علي كل الطرق والسواق اللي يتمسك يتسحب منه الرخصة والعربيه نهائي يشتغل شغلانه تانيه بدل ما بيضيعوا الناس..."

وتساءل البلوجر أكرم مجاهد: "مافيش حل للطريق ده وكل اللي بيحصل عليه ومافيش اي تحرك"

أما البلوجر زيزو القاضي فقال: "أصبح كده طريق الموت وليس الإقليمي ربنا يرحم موتاهم ويشفى مصابيهم ويصبر أهليهم وذويهم. الطريق ده لازم المسؤولين يشوفوا له حل يعملوه طريق مزدوج ولو محتاج اضاءة مفيش مشكلة كل يوم مصائب وحزن ووجع قلب ده كتير علينا"

وعلق البلوجر أيمن مأمون فقال: "الحقيقة لا مش مشكلة طرق ولا مشكلة مرور.. خلينا صادقين مع نفسنا ولو مرة واحدة لوجه الله.. المشكله هى مخدرات إنتشرت مؤخرٱ بطريقة مرعبة"

حادث مأساوي جديد علي الطريق الإقليمي

ورد البلوجر أحمد محمد زكي قائلًا: "والله العظيم يا جماعه ما موضوع شرب ولا أي حاجه عيب الطريق وربنا يسترها علينا وعلى الجميع"

حوادث الطريق الإقليمي، فيتو

وقال البلوجر عادل عبساوي: "حادث مأساوي جديد علي الطريق الإقليمي ناحية الخطابه.. تصادم سيارتين ميكروباص أسفر عن وفاة ٧ ركاب وإصابة ١٣ آخرين الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية أصبح مصيده موت تحصد الأرواح كل يوم".

أما البلوجر رشاد سرحان فعبرت عن حزنها قائلة: "حادث علي الطريق الاقليمي طريق الموت بين سيارتين ميكروباص بالقرب من كارته الخطاطبه مشهد متكرر يوميا علي الاقليمي".

وتساءل البلوجر ياسر الحسيني: " هو فى أيه كدا أكثر من 20 حادث على نفس الطريق فى اقل من اسبوعين".

أما البلوجر تامر المصري فعبر عن غضبه قائلًا: "كل يوم حادث على نفس الطريق الإقليمي ومفيش حد مسئول عايز يغير ويقوم من مكانه ويشوف حل للمشكله والكارثة اللي بتحصل كل يوم".

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