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حوادث

القبض على شاب بتهمة ممارسة أعمال البلطجة في التجمع الأول

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب لقيامه بممارسة أعمال البلطجة على القائمين بالمواقع الإنشائية "تحت التشطيب" بـ التجمع الأول.

 

أعمال بلطجة بالتجمع الأول 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) بفرض إتاوات على عدد من ملاك الوحدات "تحت التشطيب" بدائرة القسم بإستخدام سلاح نارى.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتان – سيارة "منتهية التراخيص")  وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته بقصد إحتكار بيع مواد البناء.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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