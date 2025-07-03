أخبار الحوادث اليوم: ضبط 3 شباب اعتدوا على فتاة بالإسكندرية.. سقوط مالك ومدير جيم شهير بالمحلة بعد فضيحة كاميرات مراقبة حمام السيدات.. حيثيات الحكم في قتل الجنرال اليمني
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
سقوط مالك ومدير جيم شهير بالمحلة بعد فضيحة كاميرات مراقبة حمام السيدات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، منذ قليل، من ضبط مالك أحد الجيمات الشهيرة بمدينة المحلة الكبرى، ومديره الإداري، بعد اتهامهما بارتكاب فعل فاضح تمثل في تركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بمقر الجيم الكائن بميدان الزراعة.
ضبط 3 شباب اعتدوا على فتاة في الشارع بالإسكندرية بهدف "التريند"
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شابًا يعتدي بالركل على فتاة أثناء سيرها في أحد شوارع الإسكندرية، في واقعة أثارت موجة من الغضب والاستياء بين رواد السوشيال ميديا.
ضبط 3 سيارات نقل تسير بسرعة جنونية في أكتوبر
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قائدي 3 سيارات نقل ثقيل ظهروا في مقطع فيديو وهم يقودون مركباتهم بسرعة زائدة وبرعونة شديدة على أحد الطرق بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، مما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
جريمة هزت بولاق، حيثيات الحكم في قتل الجنرال اليمني
كشفت محكمة جنايات مستأنف الجيزة في حيثيات حكمها، تفاصيل جريمة قتل الجنرال اليمني "حسن صالح"، الذي لقي مصرعه داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور على يد 4 متهمين، بينهم سيدتان.
3 سيارات إطفاء تخمد حريقا نشب داخل مخزن خردة بالهرم
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل مخزن خردة بالطابق الأرضي في منطقة الهرم، دون وقوع أي إصابات.
حريق يلتهم مطعم شهير بالتجمع الخامس
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بشارع الـ90 بـمنطقة التجمع الخامس، دون وقوع أي إصابات.
الفنانة زينة تدعي مدنيا بـ 100 ألف جنيه في اعتداء كلب على طفليها
تقدمت الفنانة زينة بطلبين لنيابة 6 أكتوبر، لسرعة الفصل في التحقيقات في واقعة تعرض ابنيها لهجوم من كلب شرس يمتلكه جارها، خلال لعبهما كرة القدم داخل ملعب كرة قدم بالشيخ زايد.
20 فيديو ضمن أحراز قضية بلوجر متهم بنشر مقاطع خادشة للحياء
عثرت نيابة الزاوية الحمراء داخل هواتف ولاب توب بلوجر متهما بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى، على أكثر من 20 مقطع فيديو.
إخلاء سبيل المتهمة بدهس أسرة كاملة في التجمع بعد التصالح
أخلت محكمة جنح القاهرة الجديدة سبيل سيدة متهمة بدهس أسرة كاملة كانت تتنزه في أحد شوارع حي النرجس بالتجمع، بسيارتها ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أربعة آخرين من أفراد أسرتها بجروح متفاوتة.
التحقيق في اتهام هالة صدقي لشخص نشر فيديو مسيء لها
تجري نيابة الجيزة تحقيقات في اتهام الفنانة هالة صدقي شخصا بنشر مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بغرض التشهير والإساءة إلى سمعتها.
الداخلية تكشف تفاصيل حادث تصادم على الدائري بالبساتين
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن واقعة اصطدام سيارة نقل بعدة سيارات علي الطريق الدائري.
حجز المتهمين بالتحرش بفتيات في حفل مطرب المهرجانات إسلام كابونجا
تجري نيابة أكتوبر التحقيق مع المتهمين بمحاولة التحرش بفتيات، فى إحدى حفلات مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت باحتجاز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحريات.
العثور على جثتين في حالة تعفن لشخصين انهارت عليهما حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من العثور على جثتين في حالة تعفن بعد دفنهما أحياء تحت التراب أثناء عملية تنقيب عن الآثار بطريق فرعي لطريق العلمين داخل نطاق محافظة البحيرة.
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