6 ساعات في الشارع، محافظ الغربية يتابع كسح وشفط مياه الأمطار في طنطا والسنطة وزفتى (صور)

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال كسح وشفط مياه الأمطار التي ضربت شوارع ومناطق قرى ومراكز طنطا والسنطة وزفتى، وذلك خلال جولة موسعة استمرت على مدار أكثر من 6 ساعات.

جاء ذلك لمتابعة أعمال كسح وشفط مياه الأمطار والتأكد من كفاءة التعامل مع نواتج الطقس غير المستقر، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة.

وأكد محافظ الغربية أن جميع أجهزة المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى منذ اللحظة الأولى لسقوط الأمطار، بناءً على خطة استباقية دقيقة تم إعدادها فور صدور التنبؤات الجوية، مشيرًا إلى أن المعدات وفرق التدخل السريع تم نشرها في النقاط الحيوية بالمراكز الثلاثة، ما أسهم في احتواء الموقف بشكل سريع ومباشر.

وخلال جولته، تابع المحافظ ميدانيًّا جهود فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والعاملين بالوحدات المحلية، مشيدًا بما لمسه من استجابة سريعة وانتشار فعَّال للمعدات الثقيلة وسيارات الشفط. ووجَّه اللواء الجندي بسرعة الانتهاء من رفع كافة التراكمات المائية، لا سيما في الشوارع والمحاور ذات الكثافات المرورية، بما يضمن انسياب الحركة وتأمين سلامة المواطنين.

كما حرص محافظ الغربية خلال جولته على تفقد عدد من الأنفاق، واطمأن على جاهزيتها الكاملة، وسلامة مصارف المياه بها، وعلى عدم تأثرها بموجة الأمطار، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة الدورية للأنفاق والتأكد من خلوها تمامًا من أي تجمعات مائية، نظرًا لما تمثله من أهمية مرورية حيوية.

وخلال جولته في مركز ومدينة السنطة، ورد إلى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بلاغ من الأهالي يفيد بوجود تجمعات لمياه الأمطار في شوارع قرية “مسهلة”، مما تسبب في إعاقة حركة المواطنين. وعلى الفور، انتقل ميدانيًا إلى القرية، حيث تابع أعمال الشفط بنفسه واطمأن على تواجد فرق الطوارئ في الموقع. كما شدد على رفع جميع آثار الأمطار من الشوارع والطرق الداخلية، موجهًا بسرعة الاستجابة لأي بلاغات مماثلة في القرى وأكد المحافظ خلال لقائه بعدد من المواطنين أن الاستجابة الفورية لشكاوى الأهالي أولوية ثابتة، وأن خطة التعامل مع موجات الطقس تشمل جميع قرى ومراكز المحافظة دون استثناء.

وقال محافظ الغربية: “نُثمّن الجهد الكبير الذي تبذله فرق العمل في الميدان، ونعمل على مدار الساعة لحماية أرواح المواطنين وضمان سير الحياة اليومية دون تعطُّل”، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة في حالة انعقاد دائم، وتتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكافة الوحدات المحلية.

وأضاف اللواء الجندي أن أعمال التطهير الدورية لشبكات الصرف الصحي والمطابق ساعدت بشكل ملحوظ في تقليل آثار الأمطار ومنع حدوث أية تجمعات كبرى، مشددًا على استمرار تنفيذ خطط الصيانة والجاهزية على مدار العام، تحسبًا لأي تغيرات مناخية مفاجئة.

كما وجّه المحافظ خالص الشكر والتقدير إلى رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفرق الصيانة والعاملين بالوحدات المحلية، الذين تعاملوا مع الحالة الجوية بكفاءة ومسؤولية، مؤكدًا أنهم يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الميدانية، وأن المحافظة حريصة على دعمهم وتوفير كل ما يلزم لاستمرار العمل بنفس المستوى من الجاهزية والانضباط.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة تعمل ضمن منظومة متكاملة، تقوم على الجاهزية المسبقة والتدخل الفوري والتنسيق الكامل بين كافة الجهات، بما يضمن تحقيق الاستجابة السريعة لأي طارئ وحماية الأرواح والممتلكات في جميع أنحاء المحافظة.

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