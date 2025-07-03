الفنانة زينة تدعي مدنيا بـ 100 ألف جنيه في اعتداء كلب على طفليها

تقدمت الفنانة زينة بطلبين لنيابة 6 أكتوبر، لسرعة الفصل في التحقيقات في واقعة تعرض ابنيها لهجوم من كلب شرس يمتلكه جارها، خلال لعبهما كرة القدم داخل ملعب كرة قدم بالشيخ زايد.

وتضمن الطلب المقدم من الفنانة زينة إلى المحامى العام لنيابات 6 أكتوبر أنها وأن حررت محضرا رقم 2282 لسنة 2025 إداري الشيخ زايد الثاني منها وبصفتها وصية على أولادها القصر (زين الدين أحمد عز وعز الدين أحمد عز)، ضد جارها وزوجته، والحارس والحائز والمسئول عن الكلب المتسبب في جرح ابنها، وآخرين قد تسافر عنهم التحريات مشكو في حقهم.

وأضافت زينة في طلبها أنه بتاريخ 1 يوليو تقدمت بطلبين الى النيابة المختصة أولا الإدعاء مدنيا قبل المشكو ضدهم بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وثانيا طلب صورة رسمية من كافة أوراق القضية والمستندات، إلا أن الطلبين تم رفضهما.

وطالبت زينة في الطلبين المقدمين منها الى النائب العام والمحامى العام لنيابات 6 أكتوبر بما يلي:

1- تمكينها من الادعاء المدني عن نفسها وبصفتها والدة الطفلين زين الدين وعز الدين احمد عز الدين ضد المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفاتهم من اتخاذ إجراءات الادعاء المدني بمبلغ 100 ألف جنيه، كتعويض مؤقت عن الأضرار مادية وأدبية ومعنوية التي ترتبت على أفعال المشكو ضدهم غير المشروعة على سبيل التعويض المؤقت في أقرب وقت وعلى أي حالة كانت عليها الدعوى وقبل الانتهاء من التحقيقات.

2- التصريح للطالبة بسرعة استلام صورة رسمية من أوراق القضية والمرفقات والمستندات المودعة فيها حتى نتمكن من مباشرة الدفاع عن حقوق الشاكية وطفليها.

3- استعجال تنفيذ قرارات النيابة العامة تمهيدا لتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة على ضوء التحقيقات عقب تنفيذ البندين الأول والثاني لتمكيننا من مباشرة حقوق الدفاع قبل التصرف في الأوراق.

الفنانة زينة تكشف تفاصيل الواقعة

و روت الفنانة زينة تفاصيل صادمة عن تعرض طفليها لهجوم من كلب طليق، أثناء وجودهما في ملعب بالقرب من المنزل، مضيفة: "نزلت ولادي يلعبوا في الملعب، وسبتهم لحظات أجيب حاجة من السوبر ماركت، فجأة اتصل بي ابني بيصرخ: 'الحقيني يا ماما، كلب بيهاجمنا واتعورت'".

الإصابات والرعب في عيون الأطفال

وتابعت زينة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” أن أحد طفليها أُصيب بجرح في يده أثناء محاولته الهرب بسبب مسمار، بينما الآخر تعرّض لخدوش من الكلب.

وأوضحت أنه عند عودتها وجدت طفليها مختبئين في مكتب الأمن داخل الكمبوند، في حالة من الذعر والارتباك.

مشادة مع والدة الطفل المسئول عن الكلب

واستكملت زينة: "جريت على مشرف الملعب، ووراني الطفل اللي كان معاه الكلب، وكان عنده حوالي 11 سنة، ولما طلبت أشوف والدته، فوجئت بسيدة تهاجمني بألفاظ خارجة، رغم إنّي كنت جاية أكلمها بمنتهى الأدب".

وأضافت: "جوزها حاول يهديها، لكن هي استمرت في التجاوزات، وقالت إني جاية اتهجم عليهم في بيتهم".

النجدة تتدخل والنائب محمد الجارحي في الصورة

وأكدت زينة أن أجهزة وزارة الداخلية استجابت بسرعة بعد ما أبلغت الواقعة، خاصة مع وجود حوادث سابقة مشابهة، مشيرة إلى أن ضابط المباحث قرر اصطحاب الطفل والكلب وتحرير محضر رسمي في قسم الشرطة.

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