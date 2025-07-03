سقوط مالك ومدير جيم شهير بالمحلة بعد فضيحة كاميرات مراقبة حمام السيدات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، منذ قليل، من ضبط مالك أحد الجيمات الشهيرة بمدينة المحلة الكبرى، ومديره الإداري، بعد اتهامهما بارتكاب فعل فاضح تمثل في تركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بمقر الجيم الكائن بميدان الزراعة.

وجاء ذلك عقب ورود بلاغات من عدد من المترددات على الجيم، أفادت باكتشاف وجود كاميرات خفية داخل دورة المياه الخاصة بالسيدات، ما دفع الجهات الأمنية بمحافظة الغربية للتحرك الفوري لموقع البلاغ.

وانتقلت قيادات أمنية رفيعة المستوى، يرافقها قوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مقر الجيم محل الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، نجح ضباط مباحث قسم ثالث المحلة في ضبط المتهمين، وهما المدعو "م.ع" (25 عامًا) مالك الجيم، والمدعو "ن.م" (35 عامًا) المدير الإداري، حيث تم اقتيادهما إلى ديوان القسم للتحقيق معهما بشأن الواقعة.

وكلّفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، للوقوف على مدى تورط أطراف أخرى، والتأكد من طبيعة التسجيلات التي تم التقاطها، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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