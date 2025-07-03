العثور على جثتين في حالة تعفن لشخصين انهارت عليهما حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من العثور على جثتين في حالة تعفن بعد دفنهما أحياء تحت التراب أثناء عملية تنقيب عن الآثار بطريق فرعي لطريق العلمين داخل نطاق محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من الأهالي بمصرع شخصين أثناء عملية التنقيب، لتنتقل الجهات المختصة إلى مكان الواقعة، وتم العثور على جثتين وهما س. ح، ا. ص، وتم نقلهما للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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