الداخلية تكشف تفاصيل حادث تصادم على الدائري بالبساتين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن واقعة اصطدام سيارة نقل بعدة سيارات علي الطريق الدائري.

ملابسات حادث تصادم على الدائري

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 2 يوليو، تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري بنطاق القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير قائد سيارة نقل بمقطورة بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى اصطدامه بالحاجز الخرساني وانقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن تصادم 3 سيارات أخرى بشكل متتابع، من بينها سيارة لا يحمل قائدها تراخيص قيادة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارات وقائديها.

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