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حوادث

حريق يلتهم محتويات مخزن كابلات كهرباء في التجمع الخامس

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب في مخزن كابلات كهرباء بالطابق الأرضي بأحد العقارات  بـ منطقة التجمع الخامس دون وقوع أى إصابات.

 

حريق مخزن كابلات كهرباء بالتجمع الخامس

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن كابلات كهرباء بالطابق الأرضي بأحد العقارات مكون من 3 طوابق بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداده  لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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