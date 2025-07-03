جريمة هزت بولاق، حيثيات الحكم في قتل الجنرال اليمني

كشفت محكمة جنايات مستأنف الجيزة في حيثيات حكمها، تفاصيل جريمة قتل الجنرال اليمني "حسن صالح"، الذي لقي مصرعه داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور على يد 4 متهمين، بينهم سيدتان.

المحكمة قضت برفض استئناف 3 متهمين لتقديمه بعد الميعاد القانوني، بينما خفّفت الحكم على المتهم الرابع من الإعدام إلى السجن المؤبد.

وأضافت الحيثيات: "حسبما استقر في يقين المحكمة للواقعة من أقوال الشهود وتحقيقات النيابة العامة وما جرى في جلسات المحاكمة، حيث أن الواقعة تتحصل في تعرف إحدى المتهمات على المجني عليه خلال مروره بسيارته بكورنيش النيل، واتفقا على اللقاء داخل شقته، وبعد ذلك أبلغت شريكتها والمتهمين الآخرين بثراء الضحية واتفقوا على تخديره وسرقته".

تفاصيل الجريمة

تعود أحداث الواقعة إلى تعرف إحدى المتهمات على المجني عليه أثناء مروره بسيارته بكورنيش النيل، واتفقا على اللقاء داخل شقته، وهناك بدأت خيوط الجريمة تتشكل. المتهمة أبلغت شركاءها عن ثراء الضحية، واتفقوا جميعًا على سرقته بعد تخديره.

وفي يوم الجريمة، أعطت المتهمتان المجني عليه مشروبًا يحتوي على أقراص مخدرة (كلوزابين)، ثم فتحتا الباب للمتهمين الآخرين، اللذين دخلا الشقة واعتدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء حتى فقد وعيه.

المفجع أن أحد المتهمين قام بهتك عرض المجني عليه وتصويره بعد تجريده من ملابسه، بينما قامت المتهمتان بسرقة محتويات الشقة من أموال وهواتف وأجهزة إلكترونية وأوراق مهمة.

تقرير الطب الشرعي أكد أن الوفاة حدثت نتيجة كتم النفس، مع وجود آثار مقاومة وتعذيب على جسده، كما أن المادة المخدرة التي تناولها ساهمت في وفاته.

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