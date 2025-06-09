هالة صدقي تنشر فيديو من عيد ميلادها وتعلق: "عيد ميلادي السنة دي مختلف"

في أجواء من البهجة والمفاجآت، شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها عبر حسابها على إنستجرام مقطع فيديو من احتفال عيد ميلادها، وعلّقت قائلة: إن عيد ميلادها هذا العام كان مختلفًا.

الفيديو تضمن معايدات خاصة من عدد من الفنانات المقربات لها، منهن: إلهام شاهين، إيناس الدغيدي، نيرمين الفقي، وبشرى، في لفتة خطط لها أبناؤها الذين اختاروا بعناية الأشخاص الذين يعلمون أن والدتهم تحبهم وتقدّرهم.

وكتبت هالة في تعليقها على الفيديو: “وفي النهاية أجمل معايدة من أغلى أغلى الحبايب، ممكن فيه ناس تدخل حياتك متطفلة، وفيه ناس شحَّاتة شهرة، تلزق فيك بالعافية، علشان تظهر لأنهم فشلة ونكرة، وتفرض نفسها وتطفش أصحابك الحقيقيين وهما جواهم كم غل وغيرة متخفية ومريضة”، وتابعت: “عيد ميلادي السنة دي مختلف”، وأشارت إلى أن السبب اختفاء هؤلاء المتطفلين.

واختتمت حديثها قائلة: “وفعلا حبيت أشارككم معايا الفيديوهات الحلوة النقية واللي كل الناس اللي فيها فلة، ولو اعرف كنت عزمت حبايب كتير جدا”.

مشاركة هالة صدقي في موسم دراما رمضان الماضي

وكانت الفنانة هالة صدقي قد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “إش إش” الذي قالت عنه: “مسلسل إش إش هادف، والرسالة أنه مهما رُحت وجيت حق ربنا وحق الناس هيرجع حتى لو بعد سنين وماتحكمش على الناس بالمظهر”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية سابقة ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: “مكنش سهل إني أخرج من شخصية صفصف بجعفر العمدة وأجسد دور شادية في ”إش إش"، وعلشان كدة فضلنا نعيد ونكرر علشان منكررش نفس دور صفصف".

وعن صفع الفنان ماجد المصري لها في مسلسل “إش إش”، علقت هالة صدقي: "إيده مرزبة صحيح، بس قعدنا ندرب كتير على مشهد صفعي لكنه كان تلميذ جوة اللوكيشن، وكل مشهد ييجي يقول هو أنا كنت كويس فكان طول الوقت قلقان وبياخد رأينا".



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