الخميس 03 يوليو 2025
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حوادث

التحقيق في اتهام هالة صدقي لشخص نشر فيديو مسيء لها

هالة صدقي، فيتو
هالة صدقي، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات في اتهام الفنانة هالة صدقي شخصا بنشر مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بغرض التشهير والإساءة إلى سمعتها.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما طالبت باستدعاء طرفي الواقعة لسماع أقوالهم. 

وكان نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء أحمد الوتيدي، تلقى إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بحضور الفنانة هالة صدقي إلى وحدة مباحث الإنترنت بالمديرية، حيث تقدمت ببلاغ ضد مستخدم أحد الحسابات على "فيسبوك".

وأفادت هالة صدقي في محضرها بأن الشخص المذكور قام بنشر فيديو مسجل يتضمن حديثًا لها أثناء عملها، بهدف التشهير بها والإساءة إلى سمعتها.

وتجري الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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نيابة الجيزة موقع التواصل الإجتماعى الجيزة الفنانة هالة صدقي

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