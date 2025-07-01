الاستماع لأقوال صاحب مصنع أدوات بلاستيكية اندلع فيه حريق بأكتوبر

تستمع جهات التحقيق لأقوال صاحب مصنع أدوات بلاستيكية اندلع فيه حريق هائل.. المصنع مكون من 3 طوابق على مساحة 700 متر بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، للوقوف علي اسباب الحريق وملابساته.

وكشفت المعاينة عن نشوب حريق مصنع أدوات بلاستيكية مكون من 3 طوابق على مساحة 700 متر بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، نتج عنه التهام مكونات المصنع وإصابة 3 عمال باختناقات.

اندلاع حريق في مصنع بالجيزة

البداية كانت بتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للدخان من المنطقة الصناعية الأولى.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق وجارٍ القيام بعمليات التبريد حتى يتمكن فريق المعمل الجنائي من فحص آثار الحريق ومعاينته للوقوف على أسبابه.

بينما تجري قوات المباحث الجنائية جمع التحريات والمعلومات حول الحادث ومحاصرة الخسائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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