الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 سيارات نقل تسير بسرعة جنونية في أكتوبر

ضبط 3 سيارات نقل
ضبط 3 سيارات نقل تسير برعونة وسرعة جنونية بأكتوبر، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قائدي 3 سيارات نقل ثقيل ظهروا في مقطع فيديو وهم يقودون مركباتهم بسرعة زائدة وبرعونة شديدة على أحد الطرق بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، مما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص، تبين أن السيارات المضبوطة كانت تسير بسرعة تفوق المقررات القانونية، كما أن تراخيصها منتهية، وهي مملوكة لأحد المقاولين.

الداخلية تكشف تفاصيل حادث تصادم على الدائري بالبساتين

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إطلاق أعيرة نارية فى شبرا الخيمة

اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السائقين والسيارات ومالكها، حفاظًا على سلامة المواطنين وردعًا لأي تجاوزات مماثلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهات المعنية السادس من أكتوبر الداخلية أجهزة وزارة الداخلية سلامة المواطنين سير برعونة مدينة السادس من أكتوبر وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 3 شباب اعتدوا على فتاة في الشارع بالإسكندرية بهدف "التريند"

مأموريات أمنية إلى المناطق الأولى بالرعاية لتوزيع مساعدات عينية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 6 ملايين جنيه

ضبط 8 أشخاص لسرقتهم أموالا وذهبا من داخل شقتين وسيارة بالقاهرة

الداخلية تكشف تفاصيل حادث تصادم على الدائري بالبساتين

القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث دائري البساتين

حالة المرور اليوم في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

لحظة احتراق سيارة جوتا لاعب ليفربول الراحل (فيديو)

سر توجه ديوجو جوتا إلى ميناء سانتاندير الإسباني قبل مصرعه

5 معلومات عن أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

في دولة عربية، تعرف على مكان إقامة معسكر الأهلي استعدادا للموسم الجديد

قرار جمهوري بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

كنتو فين أيام مرتضى منصور؟ مدحت العدل يهاجم قدامى الزمالك بسبب جون إدوارد

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

ضبط 3 شباب اعتدوا على فتاة في الشارع بالإسكندرية بهدف "التريند"

خدمات

المزيد

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 3 يوليو 2025 (آخر تحديث)

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

ابتدينا.. أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عمليات التجميل في المنام وعلاقتها بالكلام السيئ والنميمة

ما حكم استخدام المناديل المبللة "Water Wipes" في الوضوء؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بوجود مشاكل مالية

المزيد
الجريدة الرسمية