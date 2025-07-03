ضبط 3 سيارات نقل تسير بسرعة جنونية في أكتوبر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قائدي 3 سيارات نقل ثقيل ظهروا في مقطع فيديو وهم يقودون مركباتهم بسرعة زائدة وبرعونة شديدة على أحد الطرق بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، مما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص، تبين أن السيارات المضبوطة كانت تسير بسرعة تفوق المقررات القانونية، كما أن تراخيصها منتهية، وهي مملوكة لأحد المقاولين.

اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السائقين والسيارات ومالكها، حفاظًا على سلامة المواطنين وردعًا لأي تجاوزات مماثلة.

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