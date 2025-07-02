الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

إيداع "الطفلة الراقصة" دار رعاية لحين محاكمتها بتهمة التحريض على الفسق

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت جهات التحقيق إيداع "ن. ت." البالغة من العمر 15 عاما، بإحدى دور الرعاية إلى حين البت في قضيتها. 

وجهت نيابة الهرم عددا من الاتهامات لراقصة شهيرة؛ أبرزها تصوير ونشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء العام، وإظهار أجزاء حساسة من جسدها بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، ووجه لها تهمة التحريض على الفسق وخدش الحياء.

إحالة الطفلة الراقصة للمحاكمة بتهمة التحريض على الفسق

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بأنها تبث فيديوهات خادشة للحياء من أجل المشاهدات وتحقيق أرباح، قائلة: “الكل بيعمل كده”.

وقررت جهات التحقيق إحالة المتهمة للمحاكمة تمهيدا لمحاكمتها في التهم المنسوبة إليها.

القبض على الراقصة بتهمة خدش الحياء

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط راقصة، لتصويرها مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تصوير فتاة مقيمة بمحافظة القاهرة مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنيا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية.

 

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نيابة الهرم التحريض على الفسق الإدارة العامة لحماية الآداب قسم شرطة الأهرام بالجيزة

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