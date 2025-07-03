الخميس 03 يوليو 2025
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حوادث

القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث دائري البساتين

القبض على السائق
القبض على السائق المتهم بواقعة حادث الطريق الدائري بالبساتين

تمكنت مديرية أمن القاهرة من القبض على السائق المتهم بواقعة حادث الطريق الدائري بالبساتين.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم اعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقلت أجهزة أجهزة لمكان الواقعة وتبين تصادم سيارة نقل تريلا بالحاجز الخرساني واصطدام عدد من السيارات بها.

ودلت التحريات على أن سائق السيارة النقل كان يقود سيارته  واختلت عجلة القيادة بيده مما تسبب فى اصطدامه بالحاجز الخرساني بالطريق، واصطدام عدة سيارات ملاكي به.

ويتولى رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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