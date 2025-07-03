ضبط 3 شباب اعتدوا على فتاة في الشارع بالإسكندرية بهدف "التريند"

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شابًا يعتدي بالركل على فتاة أثناء سيرها في أحد شوارع الإسكندرية، في واقعة أثارت موجة من الغضب والاستياء بين رواد السوشيال ميديا.

وبعد جهود البحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهم ثلاثة شباب من سكان محافظة الإسكندرية.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة بالاتفاق فيما بينهم على تنفيذها وتصويرها على سبيل "المزاح"، بغرض نشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق انتشار واسع وزيادة نسب المشاهدة بهدف الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ويجري عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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