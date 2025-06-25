الأربعاء 25 يونيو 2025
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حوادث

تجديد حبس سيدة دهست أسرة كاملة بسيارتها في التجمع الخامس

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

جدد قاضي المعارضات بـالقاهرة الجديدة، حبس سيدة دهست بسيارتها أسرة كاملة كانت تتنزه في أحد شوارع حي النرجس، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أربعة آخرين من أفراد أسرتها بجروح متفاوتة وذلك 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

تفاصيل الحادث

وكان قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث دهس مروّع بشارع رئيسي في حي النرجس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

حصيلة الضحايا

وفاة سيدة في الحال (في الأربعينيات من عمرها) وإصابة 4 آخرين من أفراد الأسرة (من بينهم طفلان)، وتم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى قريب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

التحقيقات الجارية

وتم نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث، وقررت استدعاء السيدة قائدة السيارة للتحقيق معها، كما تم التحفظ على السيارة لفحصها فنيًا ومعرفة الأسباب الدقيقة لفقدان السيطرة.

حالة من الغضب بين الأهالي

أعرب عدد من سكان المنطقة عن استيائهم من تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبين بتشديد الرقابة المرورية، ووضع مطبات صناعية، وخاصة في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية.

 

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