الأحد 29 يونيو 2025
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حوادث

تفاصيل 3 ساعات قضاها أحمد السقا في النيابة بتهمة التعدي على مها الصغير

احمد السقا وطليقته
احمد السقا وطليقته

قضى الفنان أحمد السقا نحو 3 ساعات داخل مقر نيابة 6 أكتوبر، على خلفية البلاغ المقدم من طليقته الإعلامية مها الصغير، تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب أمام المارة داخل الكمبوند السكني الذي تقيم فيه.

 

وخلال جلسة التحقيق، نفى السقا بشكل قاطع كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا في أقواله أنه لم يصدر منه أي فعل فيه اعتداء على طليقته، قائلا أمام جهات التحقيق: “محصلش الكلام ده.. أنا ضد أي شكل من أشكال العنف، خصوصا ضد المرأة”. 

 

وأضاف: القيم دي جزء من تربيتي ومعتقداتي الشخصية، أنا دلوقتي مركز في شغلي وفيلمي الجديد، واللي يهمني هو النجاح.. والموضوع كله بين إيدي حضراتكم، وأنا واثق تماما في عدالة القضاء المصري."

 

وبعد الاستماع لأقواله، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الفنان أحمد السقا، مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، لحين استكمال التحقيقات في البلاغ المقدم من طليقته، ومؤكدا حرصه على العلاقة الإنسانية التي تجمعه بطليقته مها الصغير، حتى بعد الانفصال.

 

بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا 

كانت الإعلامية مها الصغير قد تقدمت ببلاغ رسمي، اتهمت فيه طليقها أحمد السقا بالتعدي عليها لفظيا وبدنيا أمام المارة داخل الكمبوند السكني. 

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