الأربعاء 02 يوليو 2025
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محافظات

محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول للمرحلة الأولى بالصف الأول الثانوي العام

محاف البحيرة الدكتورة
محاف البحيرة الدكتورة جاكلين عازر

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر -  محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي القادم 2025/2026، بحد أدنى 235 درجة بكافة مدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة، وذلك كمرحلة أولى من مراحل التنسيق.

تحديد الحد الأدنى للقبول

أكد يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، توافر أماكن كافية بجميع المدارس الثانوية العامة بالمحافظة لاستيعاب الطلاب المتقدمين، مشيرًا إلى أن تحديد الحد الأدنى للقبول جاء بناءً على دراسة المجاميع التكرارية لنتائج الشهادة الإعدادية العامة، وبما يضمن تحقيق مصلحة الطلاب وتيسير التحاقهم بالتعليم الثانوي.

توفير فرص تعليمية مناسبة لجميع الطلاب

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على توفير فرص تعليمية مناسبة لجميع الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بما يساهم في دعم مسيرة التعليم والنهوض بالمستوى العلمي لأبناء المحافظة.

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