الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل المتهمة بدهس أسرة كاملة في التجمع بعد التصالح

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أخلت محكمة جنح القاهرة الجديدة سبيل سيدة متهمة بدهس أسرة كاملة كانت تتنزه في أحد شوارع حي النرجس بالتجمع، بسيارتها ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أربعة آخرين من أفراد أسرتها بجروح متفاوتة. 

جاء ذلك بعد تصالح المتهمة مع أسرة الضحايا.


تفاصيل الحادث
 

 كان قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث دهس مروّع بشارع رئيسي في حي النرجس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

 

حصيلة الضحايا


وفاة سيدة في الحال (في الأربعينيات من عمرها) وإصابة 4 آخرين من أفراد الأسرة (من بينهم طفلان)، وتم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى قريب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة


التحقيقات الجارية


وتم نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث، وقررت استدعاء السيدة قائدة السيارة للتحقيق معها، كما تم التحفظ على السيارة لفحصها فنيًا ومعرفة الأسباب الدقيقة لفقدان السيطرة.

حالة من الغضب بين الأهالي
 

أعرب عدد من سكان المنطقة عن استيائهم من تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبين بتشديد الرقابة المرورية، ووضع مطبات صناعية، وخاصة في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حي النرجس قسم شرطة التجمع الخامس غرفة عمليات النجدة

مواد متعلقة

10 صور ترصد حادث دهس تريلا 7 سيارات بدائري المعادي وشاهد عيان يروي ما حدث

نزيف الأسفلت، الحصيلة الأولية لحادث دهس تريلا عددا من السيارات بدائري المعادي

القبض على سائق سيارة دهس شخصين أثناء عبورهما طريق الأوتوستراد

الأكثر قراءة

شاهد، موقع حادث تحطم سيارة نجم ليفربول ديوجو جوتا

بعد زيادة حوادث الموت على الطرق، ساويرس يوجه رسالة مهمة لوزير الداخلية

بعد موافقة النواب، ضوابط زيادة الأجرة الشهرية بقانون الإيجار القديم

وفاة اللاعب الفلسطيني مهند الليلي بنيران قوات الاحتلال

فاجعة مصرع لاعب ليفربول تهز العالم، "جوتا مات" تتصدر التريند والنشطاء: تزوج منذ 10 أيام فقط

بعد رحيله، أرقام وألقاب ديوجو جوتا مع ليفربول

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

كريستو يرحل عن الأهلي رسميا

خدمات

المزيد

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 3-7-2025

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام عاشوراء منفردًا؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دعاء ليلة الجمعة الثانية من شهر المحرم 1447

تفسير حلم سقوط الشعر في المنام وعلاقته بمواجهة أزمات مالية ونفسية

المزيد
الجريدة الرسمية