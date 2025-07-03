حجز المتهمين بالتحرش بفتيات في حفل مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

تجري نيابة أكتوبر التحقيق مع المتهمين بمحاولة التحرش بفتيات، فى إحدى حفلات مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت باحتجاز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحريات.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان في الحادث، كما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

ضبط المتهمين بمحاولة التحرش بفتاتين بأكتوبر



كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من النجدة يفيد بتعدي مجموعة شباب على فتاتين ومحاولة التحرش بهما في أثناء حفل غنائي لمطرب المهرجانات كابونجا بمنطقة أكتوبر.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وجرى اقتيادهم لقسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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