أخبار الفن اليوم: شيرين تصل المغرب استعدادا لحفل ختام مهرجان موازين.. حفيد عادل إمام يحتفل بزفافه في هذا الموعد
شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها احتفال حفيد الفنان عادل إمام بزفافه قريبا.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
حفيد عادل إمام يحتفل بزفافه في هذا الموعد
يحتفل المخرج رامي إمام، بزفاف نجله الأكبر “عادل” على مدربة اللياقة البدنية “فريدة أشرف”، يوم الجمعة، الرابع من شهر يوليو المقبل.
محمد فؤاد يحتفل بزفاف ابنته بسملة بالساحل الشمالي
يحتفل المطرب محمد فؤاد بزفاف ابنته “بسملة”، على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، حيث يقام الحفل داخل فيلا فؤاد بمنطقة الساحل الشمالي.
راغب علامة بعد حفله في مهرجان موازين: إلى اللقاء المغرب الحبيبة
عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن سعادته البالغة بالحفل الذي أحياه في المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين.
نوال الزغبي تطرح "أجي بالدلع" الإثنين المقبل
تطرح الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أغنيتها الجديدة “أجي بالدلع” يوم الإثنين المقبل، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.
هالة خليل تعلن انتهاءها من كتابة “سواقة ستات”
أعلنت المخرجة هالة خليل عن انتهائها من كتابة فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “سواقة ستات” بشكل كامل.
في ذاكرة الكتابة، قصور الثقافة تصدر "إرشاد الألبا إلى محاسن أوروبا"
صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "إرشاد الألبا إلى محاسن أوروبا" لمحمد أمين فكري بك، وهو تحرير وتقديم الدكتور أحمد الهواري، ضمن إصدارات الهيئة في سلسلة "ذاكرة الكتابة".
وائل كفوري يطرح أحدث أغنياته الأحد المقبل
يطرح الفنان اللبناني وائل كفوري أغنية جديدة بعنوان “بدي أغير فيكي العالم” يوم الأحد المقبل.
نانسي عجرم تشوق الجمهور لألبومها الجديد
شوقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور لألبومها الجديد.
شيرين تصل المغرب استعدادا لحفل ختام مهرجان موازين
وصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المغرب استعدادا لإحياء حفل ختام مهرجان موازين.
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