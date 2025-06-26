أخبار الفن اليوم: شيرين تصل المغرب استعدادا لحفل ختام مهرجان موازين.. حفيد عادل إمام يحتفل بزفافه في هذا الموعد

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها احتفال حفيد الفنان عادل إمام بزفافه قريبا.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

يحتفل المخرج رامي إمام، بزفاف نجله الأكبر “عادل” على مدربة اللياقة البدنية “فريدة أشرف”، يوم الجمعة، الرابع من شهر يوليو المقبل.





يحتفل المطرب محمد فؤاد بزفاف ابنته “بسملة”، على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، حيث يقام الحفل داخل فيلا فؤاد بمنطقة الساحل الشمالي.

عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن سعادته البالغة بالحفل الذي أحياه في المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين.

تطرح الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أغنيتها الجديدة “أجي بالدلع” يوم الإثنين المقبل، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

أعلنت المخرجة هالة خليل عن انتهائها من كتابة فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “سواقة ستات” بشكل كامل.

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "إرشاد الألبا إلى محاسن أوروبا" لمحمد أمين فكري بك، وهو تحرير وتقديم الدكتور أحمد الهواري، ضمن إصدارات الهيئة في سلسلة "ذاكرة الكتابة".

يطرح الفنان اللبناني وائل كفوري أغنية جديدة بعنوان “بدي أغير فيكي العالم” يوم الأحد المقبل.

شوقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور لألبومها الجديد.

وصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المغرب استعدادا لإحياء حفل ختام مهرجان موازين.







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