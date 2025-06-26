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ثقافة وفنون

راغب علامة بعد حفله في مهرجان موازين: إلى اللقاء المغرب الحبيبة

راغب علامة، فيتو
راغب علامة، فيتو

عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن سعادته البالغة بالحفل الذي أحياه في المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين.

 

وكتب راغب علامة في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: إلى اللقاء المغرب الحبيبة وشعبها الحبيب..  شكرًا على محبتكم، على كرم ضيافتكم، وعلى أجوائكم الرائعة التي تشبه قلبكم وتاريخكم.

 

وفي ليلة استثنائية كان أطل المطرب اللبناني راغب علامة على منصة النهضة ضمن الدورة العشرين من مهرجان “موازين – إيقاعات العالم”، مسجّلًا رقمًا قياسيًّا يفوق 150 ألف متفرج. 


 

حفل راغب علامة بمهرجان موازين

ووفق وسائل إعلام محلية، بات هذا الحضور الأكبر في تاريخ منصة النهضة، في سهرة ستظل محفورة في ذاكرة المهرجان.

افتتح راغب الحفل بأغنية “مغرم يا ليل” التي تفاعل معها الجمهور فور انطلاقها، وتلاها بثقة بأغنيات ضاربة أخرى مثل “نسّيني الدنيا”، تلتها أغنيته الجديدة "ترقيص" التي رددها معه الجمهور عن ظهر قلب، ثمّ تابع مستحضرًا سلسلة من كلاسيكاته التي تفاعلت معها الجماهير. 

 

كما تألّق بالغناء الجماعي مع جمهور موازين، مستحضرًا لوحة فنية كسرت حاجز الفنان والجمهور، لا سيما في لحظات امتزج فيها صوته بصدى الآلاف متشاركًا معهم الغناء بطريقة مميزة وآسرة.

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