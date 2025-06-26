محمد فؤاد يحتفل بزفاف ابنته بسملة بالساحل الشمالي

يحتفل المطرب محمد فؤاد بزفاف ابنته “بسملة”، على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، حيث يقام الحفل داخل فيلا فؤاد بمنطقة الساحل الشمالي.

ويحضر الحفل عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، بجانب عدد من أصدقاء فؤش من خارج الوسط الفني

وكان الفنان محمد فؤاد احتفل بخطوبة ابنته بسملة منذ عام، وأقيم حفل الخطبة في الساحل الشمالي بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وقدم الفنان محمد فؤاد مجموعة من أغانيه احتفالا بابنته، كما ظهر في فيديو وهو يبكي متأثرا بعدما رأى ابنته عروس.

وانتشرت الصور الرسمية من حفل الخطبة وأطلت بسملة محمد فؤاد بفستان أبيض بسيط تاركة شعرها ينسدل ناعما على كتفها.

وكانت بسملة خطفت الأنظار قبل أشهر خلال عقد قران شقيقها عبد الرحمن وظهورها في صور مع والدها.

وظهرت في فيديو وهي ترقص مع والدها على أنغام أغنية "قصة حب" لرامي عياش، وظهر محمد فؤاد وهو يتحدث إلى المصوريين ويحاول إخفاء وجه ابنته ويقول لها "خبي وشك، خبي وشك الله أكبر".

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