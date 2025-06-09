قبل زفافهما المرتقب، 5 صور رومانسية تجمع حفيد عادل إمام بخطيبته

تستعد أسرة الزعيم عادل إمام لحفل زفاف عادل رامي إمام “حفيد عادل إمام"، وذلك على خطيبته “فريدة أشرف”، حيث عقدت خطبة الثنائي في صيف عام 2023 الماضي.

حفل زفاف حفيد عادل إمام

وكانت فريدة أشرف قد نشرت منذ أيام صورا من احتفالها مع صديقاتها بعيد ميلادها واقتراب موعد زفافها على حفيد الزعيم عادل إمام.

فريدة أشرف

فريدة أشرف تبلغ من العمر 25 عاما، وتعمل مدربة لياقة بدنية، وظهر كل من الثنائي عادل رامي إمام وفريدة أشرف في أكثر من صورة جمعتهما في مناسبات مختلفة.

وتسعرض “فيتو” 5 صور رومانسية جمعت حفيد عادل إمام بخطيبته في لحظات ومناسبات مميزة.

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