الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قبل زفافهما المرتقب، 5 صور رومانسية تجمع حفيد عادل إمام بخطيبته

حفيد عادل إمام وخطيبته،
حفيد عادل إمام وخطيبته، فيتو

 تستعد أسرة الزعيم عادل إمام لحفل زفاف عادل رامي إمام “حفيد عادل إمام"، وذلك على خطيبته “فريدة أشرف”، حيث عقدت خطبة الثنائي في صيف عام 2023 الماضي. 

حفل زفاف حفيد عادل إمام 

وكانت فريدة أشرف قد نشرت منذ أيام صورا من احتفالها مع صديقاتها بعيد ميلادها واقتراب موعد زفافها على حفيد الزعيم عادل إمام.

فريدة أشرف

فريدة أشرف تبلغ من العمر 25 عاما، وتعمل مدربة لياقة بدنية، وظهر كل من الثنائي عادل رامي إمام وفريدة أشرف في أكثر من صورة جمعتهما في مناسبات مختلفة.

وتسعرض “فيتو” 5 صور رومانسية جمعت حفيد عادل إمام بخطيبته في لحظات ومناسبات مميزة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل زفاف حفيد عادل إمام حفيد عادل إمام عادل امام أسرة الزعيم عادل إمام فريدة أشرف

مواد متعلقة

ماذا أصاب صحة الزعيم؟ شقيق عادل إمام يوضح لـ "فيتو"

عادل إمام.. زعيم لم يغبه الزمان

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالمنيا

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب رابع أيام العيد

السعودية تمنح إيران جائزة بسبب الحج، اعرف التفاصيل

التحفظ على طبيب قنا صاحب فيديو رفض توقيع الكشف على مُسنة

تصعيد خطير، إصابة صحفية برصاصة مطاطية في أحداث لوس أنجلوس (فيديو)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها

الصيف الأخير، الأرصاد السعودية تزف بشرى للحجاج تستمر 25 عامًا

26.4 مليار دولار.. خبير يكشف السر وراء ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الإثنين 9-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم ( آخر تحديث )

أسعار الأرز في الأسواق اليوم رابع أيام عيد الأضحى

أسعار النحاس اليوم الأحد 8-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال دوري الأمم الأوروبية بعد نسخة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح علاج الكسل في العبادات وطرق الوصول إلى الله

ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؟ دار الإفتاء تحدد الشروط

ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي؟.. الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية