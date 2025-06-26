هالة خليل تعلن انتهاءها من كتابة “سواقة ستات”

أعلنت المخرجة هالة خليل عن انتهائها من كتابة فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “سواقة ستات” بشكل كامل.

فيلم سواقة ستات لـ هالة خليل

نشرت هالة خليل منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك” جاء فيه: "البوست ده أنا كتبته من كام يوم تعليقا علي اقتراب نهايه العالم وسألتكوا ( أكمل كتابه السيناريو ولا كله فاني ؟)

مش هتصدقوا لو قلت لكوا ان تعليقاتكوا المشجعه إدتني طاقه فضلت معايا لحد ماوصلت لجملة ( تترات النهاية) مرسيه كتير أوي.. قد ايه أنا مبسوطه".



وأضافت خليل: “بس ده خلاني طمعت في جمالكوا أكتر.. وهتقل عليكوا بشويه دعوات خالصه كده من القلب إن السيناريو ده يطلع للنور في أقرب وقت”.

فى سياق آخر، تعكف المخرجة هالة خليل على الانتهاء من سيناريو الجزء الثاني من فيلم “أحلى الأوقات”، والمقرر أن تنهي جميع أحداثه خلال الفترة المقبلة.

وقالت هالة خليل في تصريحات لـ فيتو إنه لا يوجد حتى الآن جهة منتجة للجزء الثاني من العمل، وإنها لا يشغلها حاليًّا إلا الانتهاء من السيناريو فقط.

وأضافت أنها ستقوم بإضافة بعض القصص الجديدة خلال أحداث العمل.

وأكدت أن أحداث العمل ستكون مفاجأة للجمهور، ومن المحتمل أن تكون تكملة لأحداث الجزء الأول الذي قدم منذ 20 عامًا، مشيرة إلى أن الجمهور يعشق هذه النوعية من الأعمال.

آخر أعمال هالة خليل

وكان آخر أعمال المخرجة هالة خليل مسلسل بالحجم العائلي بطولة يحيى الفخراني، ودارت أحداثه حول السفير السابق نادر التركي، الذي يترك عمله بالسلك الدبلوماسي، لكي يتفرغ للقيام بما يحبه، وهو الطبخ، حيث يفتتح منتجع سياحي في مرسى علم، وهذا التغيير الطارئ على مسيرة نادر هو ما يحدث هوة بينه وبين ثريا زوجته وأبنائه اﻷربعة، ويحاول بشتى السبل أن يحل المشاكل التي يتعرض لها أولاده.

وشارك في بطولة مسلسل بالحجم العائلي بجوار يحيى الفخراني كل من ميرفت أمين، يسرا اللوزي، ندى موسى، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.

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