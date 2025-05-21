الأربعاء 21 مايو 2025
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ثقافة وفنون

نوال الزغبي تشوق الجمهور لألبومها الجديد "يا مشاعر"

نوال الزغبي، فيتو
نوال الزغبي، فيتو

شوقت المطربة اللبنانية نوال الزغبي الجمهور لألبومها الجديد “يا مشاعر” والذي تطرحه قريبا.

ونشرت نوال الزغبي إعلان قصير للألبوم عبر حسابها على منصة إكس وعلقت: قريبا.. هل أنت مستعد؟

 

برنامج رامز إيلون مصر

 

كانت المطربة اللبنانية نوال الزغبي شاركت خلال شهر رمضان الماضي في برنامج رامز جلال "رامز إيلون مصر"، مع محمد نور تنفيذًا لمقلبه المعتاد.

واستعان رامز جلال بكل من نوال الزغبي ومحمد نور، ليكونا جزءًا من عملية استدراج الضيوف إلى المقلب، حيث تدور الفكرة حول إيهام الضيوف بأنهم سيشاركون في لجنة تحكيم لمسابقة مواهب، قبل أن يجدوا أنفسهم فجأة ضحايا لمقلب رامز جلال.

 

 

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تفاصيل مشاركة نوال الزغبي في «رامز إيلون مصر»

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