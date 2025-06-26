في ذاكرة الكتابة، قصور الثقافة تصدر "إرشاد الألبا إلى محاسن أوروبا"

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "إرشاد الألبا إلى محاسن أوروبا" لمحمد أمين فكري بك، وهو تحرير وتقديم الدكتور أحمد الهواري، ضمن إصدارات الهيئة في سلسلة "ذاكرة الكتابة".

كتاب إرشاد الألبا إلى محاسن أوروبا

ويضم الكتاب بين دفتيه تسجيلا دقيقا وشاملا لرحلة الوفد المصري الذي شارك في المؤتمر العالمي الثامن للمستشرقين، والذي عقد في "ستوكهولم" عام 1889م، ولقد ترأس وفد مصر الشاعر والكاتب عبد الله فكري باشا، وضم في عضويته ابنه محمد أمين فكري بك، الذي درس القانون في فرنسا وعمل في السلك القضائي المصري.

ولقد بدأ الاثنان -الأب والابن- في تسجيل ملاحظاتهما الغزيرة بخصوص الرحلة عند عودتهما إلى القاهرة، لكن عبد الله توفي قبل إنهاء المهمة، وأكمل ابنه ترتيب صفحات الكتاب وباشر نشره بهذا الوصف التفصيلي الدقيق.

يقدم "إرشاد الألبا إلى محاسن أوروبا" مثالا واضحا للمكانة البارزة التي احتلتها أوروبا في فكر وتطلعات رواد الثقافة المصرية في القرن التاسع عشر؛ حيث كانت تمور بمختلف مظاهر التحديث والمدنية، بينما الشرق يرزح تحت نير الاحتلال والرجعية التي تكبل خطواته نحو المستقبل.

وهذا الكتاب هو دليل ترحال وثقت فيه كل مرحلة من مراحل الرحلة، بما فيها الانتقال بالقطار وركوب البحر وزيارات المتاحف والمعالم الثقافية، والتعرف على أفراد العائلات الملكية والباحثين الأوروبيين، كما يضم أيضا تقريرا رفع إلى الخديو عباس حلمي الثاني، مفصل فيه نفقات الرحلة وموضح به آليات الإنفاق وكيف أنها كانت توجه الوجهة الصحيحة بلا إسراف أو خلل.

ولقد صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب عام 1892م عن دار المقتطف، وكان لظهوره وقتها دوي كبير، إذ فتح نافذة جديدة على أوروبا التي كانت وقتئذ المثال والقدوة للطبقة المتعلمة والمثقفة المتطلعة للتحديث والتغيير في بنية المجتمع.

الكتاب صدر بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ضمن سلسلة "ذاكرة الكتابة" إحدى سلاسل إصدارات الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان.

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