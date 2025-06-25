الأربعاء 25 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

وائل كفوري يشوق جمهوره لعمل جديد

وائل كفوري، فيتو
وائل كفوري، فيتو

شوق الفنان اللبناني وائل كفوري جمهوره لعمل غنائي جديد.

 

ونشر وائل كفوري إعلان قصير عبر حسابه على منصة إكس، ظهر فيه وهو يدون بعض الأسماء، ويبدو أنها أسماء وعناوين أغنيات ألبومه الجديد.

 

وفي وقت سابق، طرح وائل كفوري أحدث أغنياته “حلو الحب” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

وقبل “حلو الحب” كان طرح كفوري أغنية “ لـ آخر دقة” من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم.

 

أغنية لـ آخر دقة 

 وكان تم تصوير كليب الأغنية في بيروت على مدار يوم كامل، حيث ينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف، ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضًا بعيدًا عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.

 

 

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وائل كفوري المطرب اللبناني وائل كفوري بيروت لبنان

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