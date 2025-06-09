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ثقافة وفنون

التفاصيل الكاملة لحفل شيرين عبد الوهاب في ختام مهرجان موازين

بوستر حفل شيرين
بوستر حفل شيرين

تحيي النجمة شيرين عبد الوهاب حفل ختام الدورة الـ 20 من مهرجان موازين "إيقاعات العالم" بالمملكة المغربية، المقرر إقامته يوم السبت 28 يونيو الجاري، على منصة "النمضة" بعد غياب تسع سنوات عن المهرجان منذ آخر مشاركة لها في عام 2016.

حفل شيرين عبد الوهاب

حفل شيرين عبد الوهاب يقام بقيادة المايسترو مدحت خميس، الذي يصاحب شيرين بفرقته الموسيقية، حيث من المقرر أن تقدم المطربة باقة من أجمل أغانيها التي يحبها جمهورها.

مهرجان موازين 

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان موازين عن الحفل البوستر الرسمي، معلقة: "شيرين، الاسم الذي يعني الإحساس، تحيي واحدة من أهم سهرات موازين بمرافقة موسيقية حية بقيادة المايسترو مدحت خميس.. لحظة يترقبها جمهور الفن العربي بكل شغف".
 

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حفل شيرين عبد الوهاب مهرجان موازين شيرين عبد الوهاب الدورة الـ 20 من مهرجان موازين المملكة المغربية

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