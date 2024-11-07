الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

منة شلبي تكشف مفاجأة بشأن الجزء الثاني من فيلم أحلى الأوقات (فيديو)

منة شلبي، فيتو
منة شلبي، فيتو

أكدت الفنانة منة شلبي أن هناك صعوبة في عمل جزء ثانٍ من فيلم أحلى الأوقات ، برغم أن المخرجة هالة خليل أعلنت عن وجود جزء ثانٍ.

منة شلبي تكشف عن مفأجاة صادمة بشأن أحلى الأوقات 2 

وقالت منة شلبي علي هامش العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان:" أنا معرفش حاجة عن الجزء الثاني من أحلي الأوقات، وأعتقد  صعب جدا يكون فيه جزء تاني من العمل، لأن حنان ترك مش موجودة وحسن حسني وخالد صالح توفاهم الله، وفي ناس كتير مش موجودة، ولكن طبعا أتمني اشتغل مع هند صبري 

 

و أكدت منة شلبي أنها تغيب عن موسم رمضان 2025 ولن تشارك بأي أعمال، مضيفة أنها سعيدة للغاية بتكريم أحمد عز من مهرجان القاهرة السينمائي، موضحة ؛" دي أحلي حاجة في الدنيا وعز أخويا وحبيبي وعشرة عمري.

وكانت الفنانة  منةً شلبي أعربت عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في فيلم الهوي سلطان مؤكدة أنها استمتعت بالتجربة بشكل كبيرة ولكنها واجهت العديد من التحديات، مضيفة بأن لا يوجد تجربة خالية من التحديات.

وأضافت منة  أنها تستهل الفترة المقبلة لعرض فيلمها الجديدة هيبتا 2، وذلك بعد نجاح الجزء الأول متمنية أن العمل ينال إعجاب الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصريةلجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنانة منة شلبي منة شلبي منة شلبي تكشف عن مفاجاة صادمة بشأن أحلي الأوقات 2 فيلم أحلي الأوقات الهوي سلطان

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة صادمة لـ أحمد موسى: «آخرتك سودة»

محمد صلاح يحدد شرطين لتجديد عقده مع ليفربول

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة زد في الدوري الممتاز

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 خلال التعاملات المسائية

مصلحة الجمارك تطلق منصة تعليمية مبتكرة لتمكين الكوادر الجمركية

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (3 – 4)

بايدن يكشف كواليس مكالمة ترامب بعد فوزه بالانتخابات

منوعات

المزيد

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 7-11-2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

"المركزي السويدي" يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.75%

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

أسعار التبغ المسخن بعد الزيادات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلة صحية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (3 – 4)

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads