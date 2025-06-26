في ليلة استثنائية، راغب علامة يشعل منصة النهضة بمهرجان موازين وسط 150 ألف متفرج (صور)

في ليلة استثنائية أطلَّ المطرب اللبناني راغب علامة على منصة النهضة ضمن الدورة العشرين من مهرجان “موازين – إيقاعات العالم”، مسجّلًا رقمًا قياسيًّا يفوق 150 ألف متفرج.

حفل راغب علامة بمهرجان موازين

ووفق وسائل إعلام محلية، بات هذا الحضور الأكبر في تاريخ منصة النهضة، في سهرة ستظل محفورة في ذاكرة المهرجان.

افتتح راغب الحفل بأغنية “مغرم يا ليل” التي تفاعل معها الجمهور فور انطلاقها، وتلاها بثقة بأغنيات ضاربة أخرى مثل “نسّيني الدنيا”، تلتها أغنيته الجديدة "ترقيص" التي رددها معه الجمهور عن ظهر قلب، ثمّ تابع مستحضرًا سلسلة من كلاسيكاته التي تفاعلت معها الجماهير.

كما تألّق بالغناء الجماعي مع جمهور موازين، مستحضرًا لوحة فنية كسرت حاجز الفنان والجمهور، لا سيما في لحظات امتزج فيها صوته بصدى الآلاف متشاركًا معهم الغناء بطريقة مميزة وآسرة.

وخلال الغناء على المسرح طالب راغب بالعلم المغربي من أحد الجمهور الذي ألقاه له فرفعه عاليًا ثم توشّح به مشيدًا بالمملكة المغربية، والملك محمد السادس الذي وصل بالمغرب الى مصاف الدول التي تنعم بالأمان والسلام والتقدّم والازدهار.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق الحفل، ثمن علامة الإشادة الشعبية ووصف المغرب بأنه “ملاذ آمن للفن والفنانين”، معبرًا عن إعجابه العميق بالثقافة المغربية، مجددًا شكره لـ “مغرب الثقافات” ولحسن رعاية ملكنا محمد السادس.

كما أكد راغب علامة قدرته على تحريك الجماهير مع الاحتفاظ برصيد شامل من العاطفة والأصالة الفنية، ما جعل أولى لياليه في موازين إحدى أبرز المحطات الفنية لهذا العام من خلال هذا المهرجان الذي يُعد ّمن أكبر التظاهرات الموسيقية في القارة الإفريقية مسجِّلًا حضورًا قياسيًّا وصل إلى ملايين الزوار، ضمن لائحة تضمّ أبرز نجوم العالم والعالم العربي والغربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.