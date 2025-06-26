وائل كفوري يطرح أحدث أغنياته الأحد المقبل

يطرح الفنان اللبناني وائل كفوري أغنية جديدة بعنوان “بدي أغير فيكي العالم” يوم الأحد المقبل.

ويطرح وائل كفوري الأغنية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع منصات الموسيقى في تمام الواحدة ظهر الأحد بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.

أغنية حلو الحب

في وقت سابق، طرح وائل كفوري أحدث أغنياته “حلو الحب” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقبل “حلو الحب” كان طرح كفوري أغنية “ لـ آخر دقة” من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم.

أغنية لـ آخر دقة

وكان تم تصوير كليب الأغنية في بيروت على مدار يوم كامل، حيث ينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف، ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضًا بعيدًا عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.

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