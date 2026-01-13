الأربعاء 14 يناير 2026
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق

طقس، فيتو
طقس، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على كافة الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

استمرار موجة الصقيع وحالة الطقس السيئ بالإسكندرية

بسبب الطقس السيئ، شحوط مركب سياحي على كورنيش الإسكندرية

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  غدا الأربعاء ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  18

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

