الأربعاء 18 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

محمد فؤاد وحميد الشاعري ونجوم التسعينيات يجتمعون فى حفل جديد

إيهاب توفيق وحميد
إيهاب توفيق وحميد الشاعري ومحمد فؤاد، فيتو

يستعد نجوم التسعينيات لإحياء حفل افتتاح المسرح الروماني بمارينا ضمن خريطة صيف 2025.

حفل نجوم التسعينات

ويشارك في الحفل الذي يقام 11 يوليو بمارينا، لافتتاح مهرجان المسرح الروماني، عدد من نجوم التسعينات أبرزهم،حميد الشاعري، هشام عباس، محمد فؤاد، وإيهاب توفيق.

حميد الشاعري

جدير بالذكر، أن حميد الشاعري تعاقد مؤخرا مع روتانا على عدة أعمال موسيقية، وطرح تيزر لأغنيته الجديدة "ده بجد!"، حصد الكثير من المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، منتظرين طرح الكليب الذي يقدمه حميد لأول مرة بالذكاء الاصطناعي.

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