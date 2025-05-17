السبت 17 مايو 2025
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ثقافة وفنون

إليسا تهنئ نانسي عجرم بعيد ميلادها

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا مواطنتها نانسي عجرم بعيد ميلادها.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة إكس: “عيد ميلاد سعيد نانسي، بارك الله فيك وفي عائلتك، ومبروك إصدارك الجديد".

وكانت نانسي عجرم احتفلت بعيد ميلادها الـ 42، والذي يوافق 16 مايو من كل عام، وحرص عدد من نجوم الفن والغناء على تقديم التهنئة لها.

 

أغنية من نظرة

 

وكانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت في وقت سابق أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

 

كما كانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

 

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