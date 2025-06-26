حفيد عادل إمام يحتفل بزفافه في هذا الموعد

يحتفل المخرج رامي إمام، بزفاف نجله الأكبر “عادل” على مدربة اللياقة البدنية “فريدة أشرف”، يوم الجمعة، الرابع من شهر يوليو المقبل.

ويقام الحفل داخل منزل الزعيم عادل إمام بمنطقة المنصورية، وسط حضور عدد من النجوم والإعلاميين وأفراد العائلة.

زيارة تركي آل الشيخ للزعيم

ومؤخرا، التقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، بالفنان الكبير عادل إمام في منزله.

وأعرب آل الشيخ عن سعادته الكبيرة برؤية الزعيم بصحة وعافية، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشيرًا إلى أن الجلسة لم تخلُ من "الضربات في منتصف الجبهة" على حد تعبيره، في إشارة إلى خفة ظل إمام المعهودة.

وكشف آل الشيخ أن الزعيم عادل إمام يتابع عن كثب أعمال صندوق الترفيه وأخبار الأفلام والمسرحيات، ولفت انتباه آل الشيخ جملة قالها له الزعيم ستبقى عالقة في ذهنه طويلًا: "ربنا يسعد بيك مصر".

وأضاف آل الشيخ أن عادل إمام أكد له أنه "يتنفس المسرح"، وأن خشبة المسرح هي أحب الأماكن إليه.

وأبلغ رئيس هيئة الترفيه الزعيم، في حضور نجليه رامي ومحمد إمام، أنه يجري حاليًّا تجديد فيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "شمس الزناتي"، وهو ما أسعد الزعيم كثيرًا.

كما تطرق الحديث إلى كرة القدم، حيث يتابع عادل إمام مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

واختتم تركي آل الشيخ حديثه معبرًا عن إعجابه الشديد بمشروب الشاي الذي تناوله عند الزعيم، داعيًا الله أن يحفظه ويسعده كما كان سببًا في سعادة الملايين على مدار ستين عامًا.

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