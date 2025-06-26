الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نانسي عجرم تشوق الجمهور لألبومها الجديد

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

شوقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور لألبومها الجديد.

وكتبت نانسي عجرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: “أول السنة قلتلكم إنه هالسنة ما رح تشبه ولا سنة صح؟ وبرجع بقلكن هالألبوم وكل شي حوله ما بيشبه ولا ألبوم”.

مهرجان موازين

 

وأحيت مؤخرا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا كبيرا ضمن مهرجان موازين في دورته الـ 20 وسط حضور جماهيري كبير. 

 

واستقبل الجمهور المغربي نانسي عجرم استقبالا خاصا بالهتافات والتصفيق فور صعودها إلى المسرح، وقدمت عدد كبير من أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 

 

وظهرت نانسي عجرم، بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت جاكيت باللون الأزرق مفتوح من الجانب بفتحة غريبة.

أغنية من نظرة

 وكانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت في وقت سابق أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

كما كانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نانسي عجرم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلات مهرجان موازين البوم نانسي عجرم الجديد

مواد متعلقة

نانسي عجرم تشارك في مهرجان قرطاج 2025

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

الاستخبارات الأمريكية تراقب المصريين، توفيق عكاشة يحذر من المقاطع الساخرة عن ترامب

ملكة هولندا تسخر من ترامب (فيديو)

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

نصف مليار إسترليني وحصة في النادي، تفاصيل عقد رونالدو الجديد مع النصر السعودي

بطل جديد، اشتعال سيارة محملة بالكتان والسائق ينقذ الغربية من كارثة (فيديو)

محمود الحسيني يضرب طليقته أمام محكمة الأسرة بالبدرشين والأمن يضبطه

خدمات

المزيد

3 جنيهات انخفاضًا للأحمر، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 26 يونيو 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض الرفيع

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 26 يونيو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بخسارة فى العمل

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة محرمة؟ رد حاسم من أمين الفتوى (فيديو)

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الانشقاق وسبب تسميتها

المزيد
الجريدة الرسمية