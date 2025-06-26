شيرين تصل المغرب استعدادا لحفل ختام مهرجان موازين

وصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المغرب استعدادا لإحياء حفل ختام مهرجان موازين.

كما وصل أيضا المايسترو مدحت خميس، ويقام حفل الختام يوم السبت المقبل 28 يونيو، ومن المقرر أن يشهد حضور جماهيري كبير.

وتحيي شيرين عبد الوهاب حفل ختام الدورة الـ 20 من مهرجان موازين "إيقاعات العالم" بالمملكة المغربية، المقرر إقامته يوم السبت المقبل، على منصة "النمضة" بعد غياب تسع سنوات عن المهرجان منذ آخر مشاركة لها في عام 2016.



حفل شيرين عبد الوهاب

حفل شيرين عبد الوهاب يقام بقيادة المايسترو مدحت خميس، الذي يصاحب شيرين بفرقته الموسيقية، حيث من المقرر أن تقدم المطربة باقة من أجمل أغانيها التي يحبها جمهورها.

مهرجان موازين

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان موازين عن الحفل البوستر الرسمي، معلقة: "شيرين، الاسم الذي يعني الإحساس، تحيي واحدة من أهم سهرات موازين بمرافقة موسيقية حية بقيادة المايسترو مدحت خميس.. لحظة يترقبها جمهور الفن العربي بكل شغف".

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