أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تُحبط محاولة ترويج مخدرات بـ70 مليون جنيه.. العثور على جثة صيدلي في قنا.. ورائحة كريهة تقود مباحث القاهرة لجثة متحللة داخل فيلا بالتجمع

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

حصلت “فيتو” على أسماء ضحايا عقارات حدائق القبة الـ 3 المنهارة الذى أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة على جثة صيدلي داخل مسكنه بمنطقة بين المحطات في نجع حمادي.

كشفت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديو يُظهر قائد سيارة ملاكي وقائد دراجة نارية أثناء السير برعونة وأداء حركات استعراضية بمحافظة الإسكندرية، ما عرّض حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، يظهر فيها أحد الأشخاص وهو يفتح باب السيارة ويجلس أعلاه أثناء سير المركبة خلال حفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، في مشهد يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إعادة طفلة تائهة إلى والدتها، بعد العثور عليها بدائرة قسم شرطة المطرية.

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة داخل نطاق محافظتي السويس والإسماعيلية، بحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة بلغت قيمتها نحو 70 مليون جنيه.

عثر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة على جثة متحللة لشخص داخل فيلا بـمنطقة التجمع في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى استخراج 8 أشخاص أحياء من أسفل عقارات حدائق القبة الـ 3 المنهارة، وتم نقلهم الى المستشفى، وجارٍ البحث عن مفقودين أسفل أنقاض العقارات.

طلبت النيابة تقرير الطب الشرعي في مقتل شاب شاب علي يد شخصين، لخلاف على هاتف محمول بمنطقة إمبابة.

نظمت أكاديمية الشرطة، زيارة إنسانية لوفد من الطلبة والطالبات إلى مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق، إحدى أبرز المؤسسات الرائدة فى هذا المجال داخل مصر والشرق الأوسط.

نظّمت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملة للتبرع بالدم داخل المديرية؛ في إطار استمرار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية، وحرصها الدائم على دعم المبادرات الصحية.

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة في حل لغز العثور على جثة شخص داخل حمام سباحة بفيلا خاصة بـمنطقة القاهرة الجديدة، أن الجثة لعامل يعمل داخل الفيلا.

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