الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية فى الخليفة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بمنطقة الخليفة، دون وقوع أي إصابات.


وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى داخل شقة الخليفة.


حريق شقة سكنية بالخليفة

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارتين إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقة سكنية بالخليفة حريق شقه سكنيه شقة سكنية بالخليفة الخليفة الحماية المدنية بالقاهرة الحماية المدنية

مواد متعلقة

نشوب حريق في مبنى تابع لشركة مياه الشرب بقنا

اندلاع حريق في مخزن بلاستيك غير مرخص بالقليوبية

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة

الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات

يحمل ذكرى سيئة مع الأحمر، كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي

بالقميص 72، الشمال القطري يعلن رسميا التعاقد مع أكرم توفيق

إلهام شاهين تتراجع عن حلم حتشبسوت بعد مفاجأة بالأشعة المقطعية

12 جنيهًا انخفاضًا في أسعار البيض الأحمر اليوم الخميس

آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

حكومة الدبيبة ترفض نقل منظمي قافلة الصمود بحرا في حال تعذر عبورهم من مصر

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الخميس 12-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 12 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام وعلاقتها بالخلاف مع مدير العمل

دعاء ليلة الجمعة للوقاية من الفتن والشرور

المزيد
الجريدة الرسمية