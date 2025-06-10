السيطرة على حريق فيلا بكمبوند الدبلوماسيين في القاهرة الجديدة

تمكنت قوات الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل الفيلا رقم 295 بشارع جمال عبد الناصر، تقع بإحدى فيلات كمبوند الدبلوماسيين بدائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة.

وفرضت قوات الأمن كردون أمني حول المكان لمنع امتداده للفيلا المجاورة، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمبنى مكون من أربعة طوابق، والحريق اندلع في الطابق الأخير، حيث اشتعلت النيران وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن السبب حدوث ماس كهربائي في جهاز التكييف المركزي تسبب في اشتعال النيران التي التهمت محتويات الفيلا دون وقوع إصابات.

وكانت قد تلقت أجهزة الأمن بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع الحريق داخل فيلا داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة.

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