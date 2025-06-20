رائحة كريهة تقود مباحث القاهرة لجثة متحللة داخل فيلا بالتجمع

عثر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة على جثة متحللة لشخص داخل فيلا بمنطقة التجمع في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.





رائحة كريهة داخل فيلا بالتجمع

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل فيلا بالكمبوند بمنطقة التجمع، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الفيلا.

جثة متحللة بفيلا التجمع

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشخص، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الفيلا وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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