الوضوء أنقذ حياته، أحد الناجين من انهيار عقارات حدائق القبة يكشف التفاصيل (فيديو)

كشف عدد من شهود العيان لموقع "فيتو" تفاصيل الحادث الذي وقع في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، والذي أسفر عن انهيار عقارين بالكامل، وانهيار ثالث جزئيًا، بالإضافة إلى تصدع عقار رابع.

ناجٍ يروي لحظات الرعب

وروى أحد الساكنين في العقار الذي انهار جزئيًا تفاصيل اللحظات المرعبة التي عاشها، قائلًا: "عندما انهار البيت المجاور لي، سقط جدار الشقة التي أسكن بها وانهار".

وأضاف الشاهد أنه كان يستعد لأداء صلاة الجمعة في تلك اللحظات وقال: "كنت داخل المنزل في المطبخ أتوضأ للصلاة، عندما حدث الانهيار المفاجئ، لم أتمكن من رؤية أي شيء بسبب الغبار والأتربة التي ملأت المكان، والحمد لله أنني تمكنت من الخروج، وظللت أكافح وأرفع التراب حتى تمكنت من الخروج من المنزل".

انهيار 3 عقارات في حدائق القبة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع في منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وأجلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سكان العقارات المجاورة لعقارات حدائق القبة المنهارة تحسبا لأي طارئ.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن المنطقة، فيما تكافح قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وحصر الخسائر البشرية والمادية.

ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وجمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقارات المنهارة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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