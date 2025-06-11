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حوادث

مصرع شاب إثر سقوطه من شرفة شقة بإمبابة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شاب مصرعه، إثر سقوطه من شرفة شقته في أحد العقارات بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وسط حالة من الذهول بين سكان المنطقة.



سقوط شاب من شرفة شقته بإمبابة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة إمبابة، يفيد بتلقيها بلاغا من الأهالى بسقوط شاب من علو بمنطقة بشتيل بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث.


وبالفحص تبين العثور على جثة شاب ملقاة في الشارع، وقد فارق الحياة فور ارتطامه بالأرض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.


وكشفت التحريات الأولية أن الشاب المتوفى كان يقف في شرفة منزله قبل أن يختل توازنه بشكل مفاجئ ويسقط من ارتفاع شاهق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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سقوط شاب من شرفة شقته بإمبابة سقوط شاب من شرفة شقته إمبابة مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة

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