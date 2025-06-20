خلافات على هاتف محمول، النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في مقتل شاب بإمبابة

طلبت النيابة تقرير الطب الشرعي في مقتل شاب شاب علي يد شخصين، لخلاف على هاتف محمول بمنطقة إمبابة.

مقتل شاب جراء التعدي عليه في إمبابة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شاب تعرض لاعتداء في إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن خلافا بين المجني عليه، وشخصين آخرين، على هاتف محمول، أدى إلى مقتله، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية بين عبد الله “المجني عليه” والمتهمين تطورت إلى مشاجرة عنيفة، انتهت بسقوط عبد الله غارقا في دمائه، وسط ذهول من شهود العيان الذين هرعوا لنقله، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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